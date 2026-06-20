江崎グリコの「アーモンド効果 PROTEIN（プロテイン）」が好調だ。同商品はブランド初の植物性プロテイン飲料で、筋肉増強のためでなく、美容やしなやかな身体づくりを目的にたんぱく質を摂りたいと考えている層をターゲットに昨年6月に発売した。健康事業マーケティング部の川上雄太郎氏健康事業マーケティング部の川上雄太郎氏は「狙い通り、『アーモンド効果 PROTEIN』は他のプロテイン飲料と比べて女性のお客様が圧倒的