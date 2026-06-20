岩塚製菓はトップ6と位置付けているブランドの1つ「THEひとつまみ」を刷新する。食感を一新して「後引くおいしさへと進化させた」（岩塚製菓）という。新コンセプト「ひとみつみでひとやすみ！」を掲げ、6月15日に「えび黒胡椒」（80g・35g）「えびカリ」（80g・30g）「しお枝豆」（70g・27g）「アソート」（155g）をリニューアル発売した。「えび黒胡椒」は、スパイスや素材のしっかりとした味わいはそのままに、えびの旨