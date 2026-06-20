シンガポール航空は、「SQワンダーラスト 先ドリ割」を6月25日午前10時から7月4日まで開催する。クリスフライヤー会員は6月22日午前10時から先行購入できる。日本発15都市へのプレミアムエコノミークラス、エコノミークラス往復航空券が最大18％オフとなる。クリスフライヤー会員はプロモコード「SAKIDORI27」の入力で最大18％オフ、会員以外は最大15％オフとなる。割引率は路線や便により異なる。搭乗期間は2027年1月1日から6月12