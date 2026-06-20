ZIPAIR Tokyoとビックカメラ、JALカーゴサービスは、お土産事前注文サービス「AKIBA GO」を活用した和牛の輸出販売を強化する。「AKIBA GO」は、2024年12月に開始したZIPAIR Tokyoの利用者専用の「AKIBA ZIP」に続く取り組みで、ZIPAIR Tokyo以外の航空会社を利用する人も対象となる。ビックカメラAKIBAの店頭でのプロモーションを通じてAKIBA GOへ送客し、注文を受けた商品はJALカーゴサービスにより出発空港へ輸送される、購入時