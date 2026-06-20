タレントの北斗晶が18日に自身のアメブロを更新。自身が“日本1美味しい”と思う煎餅を絶賛した。この日、北斗は「昨日の夕方の話ですがうちの近くの畑が真っ赤なウユニ塩湖みたいになってたよー！！」と切り出し、幻想的な風景の写真を公開した。続けて、生放送の打ち合わせ前であることを明かし「川崎大師で有名なお煎餅 大師巻をいただいて上機嫌」と報告。「本当に日本一美味しいお煎餅だと私は思ってる」と述べ「私の食べた中