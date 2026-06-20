20日未明フィリピンの東の海上で台風7号が発生しました。来週には発達し沖縄の南に進む予想です。台風7号は20日午前9時フィリピンの東の海上にあって中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大瞬間風速は30メートルとなっています。台風7号はこのあとしばらくは発達しながら西よりに進み来週の木曜日頃には沖縄の南に進む予想です。今後の情報にご注意ください。