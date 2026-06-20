森保監督は「何人替えるかというのはまだ分からない」と語った(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表の命運を大きく左右するチュニジア戦（モンテレイ）が現地時間6月20日に迫ってきた。14日の初戦・オランダ戦（ダラス）で首尾よく勝ち点1を奪い、F組2位発進した彼らだが、万が一、この試合を落とすようなことがあれば、一気にグループ敗退の危機に陥りかねない。その最悪のシナリオだけは絶対に回避しなければ