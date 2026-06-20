きょう20日 (土) からあす21日 (日) にかけて、前線や低気圧が日本付近を通過する影響で全国的に雨が降る見込みです。北陸と東北南部では、気象庁から梅雨入りの発表がありました。九州から近畿、東海、関東甲信では、きょうからあす午前中を中心に雨が降るでしょう。北陸や東北では、西から次第に雨が降り始め、22日 (月) まで雨が降る所もある見込みです。北海道では雲が広がり、所により雨が降るでしょう。沖縄は概ね晴れそうで