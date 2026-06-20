◆米大リーグアストロズ９―３ガーディアンズ（１９日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）アストロズの今井達也投手が１９日（日本時間２０日）、本拠のガーディアンズ戦に中６日で先発。６回３失点で渡米後最多の１１三振を奪い、４勝目（３敗）を挙げた。初回は先頭のバザーナに右前打を許したが、２番マンザードを空振り三振。ロッキオに右前打で一、二塁とされたが、４番ホスキンスと５番シュニーマンを連続空