きのう東京・北区の小学校で児童など11人がけがをした火事で、消火にあたった男性教諭は出火当時、「音楽準備室」の奥側の角が激しく燃えていたと証言していることが新たにわかりました。きのう午前11時ごろ、北区にある区立滝野川第三小学校で火事があり、男子児童1人と女性教員1人が骨折するなどあわせて11人がけがをしました。警視庁によりますと、4階の音楽室の隣にある「音楽準備室」から出火したとみられていて、警視庁はき