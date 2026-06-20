東京都北区の区立滝野川第三小学校で児童ら１１人が重軽傷を負った火災で、校舎４階の音楽準備室の一角が激しく燃えていたことが、警視庁滝野川署への取材でわかった。同署は、準備室から出火したとみて、２０日午前から東京消防庁と実況見分を始めた。同署幹部によると、準備室は音楽室と多目的室に挟まれた位置にある。準備室内の、多目的室寄りの校庭側の角が特に激しく燃えていた。室内には楽器のほか、ストーブなどがあっ