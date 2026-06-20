6月19日、東北楽天ゴールデンイーグルス新監督に就任した吉井理人監督（61）が初陣を迎えた。試合こそ、吉井監督の“古巣”千葉ロッテマリーンズに5−8で破れたものの、チームは早速“吉井カラー”の様相を見せた。【写真】楽天・吉井監督就任会見で「名札」も「マイク」も居場所がない石井GM「今日の打順はコーチ陣と会う機会がなかったので、自分が勝手に決めちゃいました（笑）」吉井監督が“誰にも”相談することなく「勝