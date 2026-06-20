元「オセロ」のタレント・松嶋尚美が、長女の誕生日を報告した。２０日までにインスタグラムで「ララ〜お誕生日おめでとう！４月から中学生になったね。バスケと美術部に入って、毎日忙しくなってたから心配していたけと、ここにきてグッと体力もついてきたね！今日はララとカラオケに行きました！アニソンどんなけ歌えんねん笑Ａｄｏ、めちゃうまかったよー１３歳も楽しいこと幸せなことがたくさんありますようにラブユー