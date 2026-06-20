◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第２戦ブラジル３―０ハイチ（１９日、フィラデルフィア競技場）ブラジル（ＦＩＦＡランク６位）がハイチ（同８３位）と対戦。前半にＦＷクニャの２発、ＦＷビニシウスの２試合連続ゴールと３発で、３―０で快勝した。しかし、試合を中継するＮＨＫで解説を務めた元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王さんは、ブラジルが再三チャンスを作りながら無得点に終わった後半に喝を入れた。「後半