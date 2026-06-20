■FIFAワールドカップ2026グループCブラジル3−0ハイチ（日本時間20日、フィラデルフィアスタジアム）グループCのブラジル（FIFAランク5位）が20日、ハイチ（FIFAランク85位）と第2戦を行い3ー0で勝利。勝ち点を4、得失点差を＋3としてグループ首位に浮上した。ブラジルは前半、マテウス・クーニャ（27）が2点、ヴィニシウスが1点を決め3点リードで折り返した。後半はゴールを奪うことはできなかったが、大会初勝利を飾った。