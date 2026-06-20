「北中米Ｗ杯・１次リーグＣ組、ブラジル代表３−０ハイチ代表」（１９日、フィラデルフィア）ＦＩＦＡランク５位のブラジルは同８７位のハイチに快勝し、今大会初勝利。１勝１分けで勝ち点４とし、組１位に浮上した。５２年ぶり出場のハイチに対し、容赦なく襲いかかった。前半２３分にＦＷマテウス・クーニャ（マンチェスターＵ）がこぼれ球を押し込んで先制。さらに同３６分にはクーニャが左足でゴールにたたき込んだ。同