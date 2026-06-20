中東エティハド航空の現役キャビンアテンダント（CA）で、インフルエンサーとしても活動するMayuが出演する、異色の「ホテル発のPODCAST（ポッドキャスト）番組」の第3弾「RESOL HOTELS旅のトークラウンジ横浜編」が19日から配信された。MayuはSNSで旅やCA業務の様子、日常などを発信しており、総フォロワー数19万人を誇る。今回出演するのは全国に20以上のホテルを展開するリソル株式会社のコンテンツ「RESOL HOTELS presents S