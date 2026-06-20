人気コスプレーヤーの真中つぐが20日、自身のインスタグラムを更新。写真集発売日を報告した。「本日『＃ハイレグ天国』発売日です」と題し、どアップショットを公開。「趣味で始めたコスプレから、まさか自分が写真集を出せるようになるなんて思っていませんでした。たくさんの方に応援してもらって、こんな素敵な経験ができています。私にとって特別な一冊です。本日は書泉さんの発売イベントもあります！応援してくれたみんなに