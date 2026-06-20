女優のムン・チェウォンが結婚を控える中、自身の愛車を初公開した。6月18日、ムン・チェウォンの公式YouTubeチャンネルには、「YouTube界になかった不思議なドライブに招待します」というタイトルの動画が公開された。【写真】ムン・チェウォン、“約130万円”結婚指輪に注目この日、自ら運転して江南（カンナム）の人気グルメ店を紹介したムン・チェウォンは、「今日は私の愛車を初公開する日です」と話し、白い車を披露して注目