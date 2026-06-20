ananフェムケア連載「Femcare File」。今回のテーマは、「デリケートゾーンのくすみ対策」。毎日のバスタイムに全身を洗うだけで、デリケートゾーンのくすみや黒ずみケアまで叶えてくれるソープが誕生。監修のイガリシノブさんが商品に込めた想いも伺いました。item「ボディプレックス」ホイップケア クリアデリケートゾーンはもちろん、全身に使える泡ソープ。ナイアシンアミドやビタミンC誘導体を配合し、くすみの原因となる古い