ペットの救命救急を学ぶ講習会が20日、北九州市で開かれました。20日開かれた、犬と猫の心肺蘇生法を学ぶ講習会には、犬や猫の飼い主などおよそ20人が参加しました。これはペットの防災や救命活動の啓発に取り組む「日本ペットBLS防災学会」が福岡で初めて開催したものです。講習会では、ぬいぐるみを使って心臓マッサージの実技講習などが行われました。犬や猫の心肺停止を確認したらすぐに心臓マッサージを始める必