１４日、紅島健康センターで撮影したセイタカシギ。（青島＝新華社配信／郭連友）【新華社青島6月20日】中国山東省青島市の紅島健康センターでこのほど、セイタカシギの姿がカメラに捉えられた。１４日、紅島健康センターで撮影したセイタカシギ。（青島＝新華社配信／郭連友）１４日、紅島健康センターで撮影したセイタカシギ。（青島＝新華社配信／郭連友）１４日、紅島健康センターで撮影したセイタカシギ。（青島＝新華社配