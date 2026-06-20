Amazonはプライム会員向けセール「プライムデー」の概要を発表しました。2026年の開催期間は、7月10日（金）0時から13日（月）23時59分まで。事前に詳細を確認して、合計300万点以上の商品をそろえたビッグセールに備えておきましょう。先行セールは7月7日から開始前期間のセール「プライム先行セール」は、3日前の7月7日（火）0時から開催。家電やファッション、日用品の一部が先行して特別価格で提供されます。対象商品はプライ