MLBジャパンが20日、公式インスタグラムを更新し、大谷翔平（31）と妻・真美子さんの2ショットを公開した。真美子さんの第2子妊娠にメッセージを寄せた。【写真】大谷翔平＆妻・真美子さん、近況ショット投稿で「#大谷翔平 選手が真美子さんの第2子出産のため今日のスタメンを外れました」と報告。「近く戦線に復帰するとの見込みです」「ご無事の出産をお祈りします」とつづった。