俳優の本木雅弘（60）が19日放送のTBS「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。長男でモデルで俳優のUTA（28）について語った。UTAは2018年にパリ・コレクションでモデルデビュー。22年頃から俳優デビューを見据えてワークショップで演技を勉強し、7月2日に米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）で配信予定のドラマ「ガス人間」で俳優デビューする。本木は「モデルの仕事から、一応役者の訓練をしていて、3年