群馬県伊勢崎市の河川敷に知人男性の遺体を遺棄した疑いで男が逮捕された事件で警察はけさから現場周辺を捜索しています。捜索は、午前7時から警察犬と捜査員25人態勢で行われました。逮捕された新井雅尚容疑者（50）は2026年3月、伊勢崎市の利根川の河川敷に知人の小渕和則さん（59）の遺体を埋めて遺棄した疑いがもたれています。小渕さんは2026年2月から行方が分からなくなっていて、4月に河川敷で胴体部分だけが土に埋まった状