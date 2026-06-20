梅雨の時期は食中毒に注意が必要です。先月下旬から今月にかけて、O157やカンピロバクターなどが原因とみられる食中毒の事例が各地で相次いでいます。いまの時期に気をつけたい食中毒対策についてお伝えします。■カレーの常温保存や鶏肉の加熱不足に「ヒヤリ」レシピサイトを運営する会社が食中毒でヒヤリとした経験についてアンケートを行ったところ、カレーの常温保存や鶏肉の加熱不足に関する内容が特に多く寄せられました。具