俳優の鈴木福さんは6月18日、自身のInstagramを更新。ユーモアあふれる“舞”を披露しました。【動画】鈴木福の“ハッピーバースデーな舞”「22歳もアゲアゲで一年楽しんでね」鈴木さんは「ハッピーバースデーな舞」とつづり、1本の動画を公開。誕生日ケーキのペーパークラフトを持った鈴木さんが、「Happy Birthday！」の曲に合わせて“舞”をしている姿です。歌を口ずさみながら豪快なステップを踏み、楽しそうです。コメントで