相手に合わせようと頑張るほど疲れてしまったり、自分ばかりが無理しているように感じたりすることがあります。そんな人付き合いの難しさに対する考え方を描いたB.B軍曹さんの作品『人間関係がうまくいく最大のコツ』が共感を集めています。【漫画】『人間関係がうまくいく最大のコツ』（全編を読む）それは、作者が同僚から飲みの誘いを受けた時のことです。予定があったため断ったものの、相手から「また？付き合い悪いよね」と