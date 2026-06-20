All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、富山県在住39歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：よしよしさん年齢性別：39歳男性同居家族構成：本人、父（71歳）、母（66歳）、妹（36歳）居住地：富山県雇用形態：自営業・自由業世帯年収：本人350万円、父200万円、母250万円、妹250万円現預金：700万円リスク資産：200万円北陸銀行の定期預