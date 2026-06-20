HALLEYが、ニューデジタルEP『Born with Love Pt. 1』をTOY'S FACTORYより9月4日にリリース。また、あわせてジャケット写真も公開となった。 （関連：G-FREAK FACTORY、己を刷新し続ける“不変のカウンター精神”初のリクエストライブで照らした原点と未来） 本情報は、6月19日に渋谷 TOKIO TOKYOにて行われたワンマンライブで発表されたもの。今作には、「Stronger」「Favorite Tea」「Tokeau」「Where