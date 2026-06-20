日本代表GKの鈴木彩艶は、オランダとのワールドカップデビュー戦で、たびたび好セーブを披露した。今夏の去就が騒がれているなか、市場価値はまたひとつ上がったかもしれない。GK大国イタリアでの２シーズンで、鈴木は確かな評価を得てきた。今シーズンは重傷で長期離脱を余儀なくされたが、復帰後は正守護神として存在感を発揮。一方で、鈴木不在の間に控えエドアルド・コルビが台頭したこともあって、クラブは鈴木売却の方針