プロフィギュアスケーターの荒川静香（44）が18日、Instagramを更新。子どもがスケートする動画を公開し、反響が寄せられている。【映像】荒川静香、子どもがスケートをする動画を披露2006年5月、プロに転向し自身プロデュースのアイスショーをはじめ、テレビ、イベント、スケート解説など様々な分野で活躍する荒川。私生活では2013年に一般男性と結婚し、11歳の長女と、8歳の長男、2人の子どもを育てている。Instagramで