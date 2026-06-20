サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で１次リーグＦ組の日本は、２０日（日本時間２１日）の第２節でチュニジアと対戦する。Ｆ組内での決勝トーナメント（決勝Ｔ）進出の条件をまとめた。（デジタル編集部）１次リーグは４チームずつ１２組に分かれ、各組上位２チームと、３位のうち成績上位８チームの計３２チームが決勝Ｔに進む。今大会の１次リーグにおける順位決定方式は、二つ以上のチームが勝ち点で並ん