【FIFAワールドカップ2026】スコットランド代表 0ー1 モロッコ代表（日本時間6月20日／ボストン・スタジアム）【実際の映像】GK呆然！開始2分の弾丸ゴールノーチャンスの一撃が決まった。モロッコ代表のMFイスマエル・サイバリが完璧な裏抜けからGKの届かないコースへ強烈なシュートを突き刺すと、解説の戸田和幸氏も「GKは無理でしょうね」と手放しで絶賛した。日本時間6月20日、FIFAワールドカップ2026グループC第2節でモロ