東京・北区の小学校から出火し児童ら11人がケガをした火事から一夜明け、出火当時の状況が明らかになってきました。19日午前、北区滝野川にある滝野川第三小学校で火事がありました。4階にある音楽準備室から出火したとみられていて、およそ3時間後に消し止められたものの、小学校5年生の児童8人と教員ら3人のあわせて11人がケガをしました。警視庁によりますと出火当時、非常ベルが鳴ったため、かけつけた男性教員が音楽準備室を