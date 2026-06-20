夫婦や友人などがペアになって交互にボールを打つグラウンドゴルフの大会が、かほく市で開かれました。ことしで28回目となる今回の大会には県内の市や町からおよそ500人が参加しました。大会のルールは、ペアで1打ずつ交互にボールを打ちその合計打数の少ないチームが優勝となります。20日は梅雨空のもとでのプレーとなりましたが参加者たちはパートナーに声を掛けるなど協力しながら40