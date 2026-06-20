アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」櫻井優衣が２０日までに自身のインスタグラムを更新。美しすぎる横顔ショットと、グループ愛あふれる投稿にファンから感動の声が集まっている。白の肩出しドレス姿の写真をアップした櫻井は、６月１３日に行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」において「最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞」をグループとして受賞したことを受けてコメント