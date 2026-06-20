声優の津田健次郎が２０日、都内でＴＶアニメ「ラーメン赤猫」✕「ＧｉＧＯＥＸＰＯ２０２６」のスペシャルトークステージに登壇した。ゲームを手掛ける「ＧｉＧＯ」と人気アニメ「ラーメン赤猫」とのコラボイベントで、作中では文蔵役を務める。２０２７年１月からは第２期の放送が決まっており、「いろんな現場の疲れたおじさんが結構見てくれて、『癒される』『いいよね』って言ってくれて結構評判が高い。続けら