◆米大リーグレンジャーズ―パドレス（１９日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）パドレスの松井裕樹投手（３０）が敵地のレンジャーズ戦、６―７の４回１死無走者で２番手として登板。１回２／３を１安打無失点で防御率は１・５２となった。４回は見逃し三振、四球、単打に暴投も加わって２死二、三塁のピンチを招いたが、１２本塁打しているバーガーを右飛に抑えた。回またぎの５回は左飛に２者連続空