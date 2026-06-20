◆米大リーグドジャース―オリオールズ（１９日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・オリオールズ戦に先発。４試合ぶりの４勝目をかけて初回を１安打無失点で立ち上がった。１番ウォードへの初球はいきなり９９・７マイル（約１６０・５キロ）。２球目をセンター右にはじき返されたが、二塁を狙ったウォードを中堅パヘスが二塁で