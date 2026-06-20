得がないと知っていても誰かを援助してしまうのはどうして？ 目には見えない、心理的財・社会的財 何かを買った時にお金を払ったり、働いた分だけ報酬をもらったりと、私たちの生活では、常にさまざまな資源の交換が行われています。これを社会的交換といいます。 社会的交換には、限定交換と一般交換があります。限定交換は、自分と相手が１対１でやりとりすること。一般交換は、自分が資源を提供する相手と、自分に資源を