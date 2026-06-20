体脂肪の付け過ぎが高血圧や脂質異常症/糖尿病をもたらす理由 疾患に加えて体への負荷も高まる 食べ過ぎは体脂肪の増加につながり、やがて肥満へと至ります。肥満になりたくない、あるいは肥満を解消したい、と思っている方も多いでしょう。肥満がそれだけ敬遠されるのは、見た目が悪いだけでなく、疾患をはじめとしたさまざまな悪影響があるからです。 肥満を原因とする疾患としては、高血圧や脂質異常症、糖尿病などさまざ