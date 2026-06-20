その選択は無意味かも？血圧を下げるための減塩は意味がない理由 塩分は本当に悪者？ 長い間「塩分の摂り過ぎは高血圧につながる」と言われてきました。ところが、この通説に疑問を投げかける研究結果も発表されています。１９８８年にまとめられた「インターソルト・スタディー」は、世界32カ国、約１万人を対象として、食塩摂取量と高血圧の関係を解明するために行われた調査です。 その結果は食塩摂取量の多