病院で詳しく検査しても原因が見つからない謎の不調の正体とは 原因は自律神経にあり？ 「なんとなく気分が沈む」「何をするにも億劫に感じる」「ついイライラして怒りっぽくなる」。忙しい日々に追われていると、そんな心の不調を感じる場面が数多くあります。ほかにも、めまいや頭痛、動悸、肩こり、腰痛、冷えやむくみ不眠といった不快な身体症状に悩まされている人も少なくないでしょう 病院で詳しく検査をしても特に原