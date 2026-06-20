やせる体をつくる筋トレ！誰でも簡単にできる「ヒールレイズ」とは 誰でも簡単にやせる体をつくる筋トレ いつでもどこでも手軽にできる、ふくらはぎを鍛えるエクササイズです。長時間デスクワークをして、足がむくんだときにもおすすめ。 ①ひじを伸ばした状態でイスの背もたれなどに手をかけ、背すじを伸ばして立つ。 ②４秒かけてかかとを上げ、４秒かけて床から１㎝