JR岡山駅19日夜 19日、東海道新幹線で起きた人身事故の影響で、山陽新幹線の運行ダイヤが大幅に乱れました。JR岡山駅でも多くの客が影響を受けました。 （記者リポート）「午後8時半過ぎのJR岡山駅です。改札前にたくさんの人が立往生しています」 （東京へ向かう人）「ショック。予定が台無し」（福山市へ向かう人）「状況をみて帰れなかったら在来線で帰るしかない」 JR東海によりますと、19日午後5時4