１９日、重慶市璧山区の玉泉湖公園で熱戦を繰り広げるドラゴンボート。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶6月20日】中国の伝統節句、旧暦5月5日の端午節を迎えた19日、重慶市璧山区の玉泉湖公園でドラゴンボートレースが開かれた。区内から32チームが参加し、市民や観光客の前で熱戦を繰り広げた。１９日、重慶市璧山区の玉泉湖公園で熱戦を繰り広げるドラゴンボート。（重慶＝新華社記者／陳誠）１９日、重慶市璧山区の玉