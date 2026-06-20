タレントの長嶋一茂が、19日放送のテレビ朝日系バラエティー『ザワつく！金曜日』スペシャル（後6：50）に出演。新聞に掲載されていた同番組の“番組表”についてクレームを入れる一幕があった。【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」クイズ企画の合間のトークパートで、一茂は「オレ、これホントに当たったことない。この間、びっくりしたんだよね」と切り出すと「（コメンテーターを務める）『モー