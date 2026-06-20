第3子妊娠中の元SKE48のメンバーでタレントの石田安奈（30）が17日、自身のインスタグラムを更新。マタニティフォトを公開し、家族との温かなショットが反響を呼んでいる。【写真】「アイドルは臨月でもかわいいんだなぁ」“セレブママ”石田安奈が公開した夫＆長女＆長男とのマタニティフォト自宅で撮影されたという写真には、白を基調とした衣装に身を包んだ石田のソロショットをはじめ、大きくなったお腹に長男が寄り添う姿